Военный микробиолог Супотницкий обвинил США в отработке биологической войны на Украине

Военный микробиолог, главный специалист 27-го научного центра министерства обороны РФ, полковник в отставке Михаил Супотницкий обвинил США в отработке методов организационной биологической войны на Украине. В таких случаях благодаря ликвидации государственного эпидемиологического надзора формируются обстоятельства для массового распространения тяжелых инфекций, признанных редкими, сообщает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что такой тип ведения войны известен и раскрыл методы ее отработки. По его словам, в таких ситуациях в государстве ликвидируют всю инфраструктуру, способную проводить эпиднадзор, выявлять инфекции и противодействовать их распространению. Такие действия являются биологической войной, которая осуществляется оранизационными способами, без непосредственного использования биологических агентов.

«То есть не обязательно пролетает самолет и что-то распыляет. Но достаточно по какой-либо причине вспыхнуть инфекции, считавшейся уже редкой, побежденной, и она начинает поражать население. Например, брюшной тиф – даже при современном лечении пациентам мало не покажется», — заключил Супотницкий.