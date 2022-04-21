Проект Илона Маска оценили в миллиарды долларов

Основанная Илоном Маском компания привлекла от инвесторов 675 миллионов долларов

Американская компания по строительству инфраструктуры и тоннелей Boring Company, основанная Илоном Маском, привлекла от инвесторов 675 миллионов долларов в рамках раунда финансирования. Таким образом, инвесторы оценили проект в 5,6 миллиарда долларов, сообщает РБК.

Три года назад фирма, основанная в 2016 году, уже привлекала от инвесторов 120 миллионов долларов — тогда компанию оценили в 920 миллионов долларов. За счет средств планируется финансирование найма сотрудников для проектирования, эксплуатации и производства проектов Loop Transportation System.

Boring Company занимается строительством транспортных тоннелей глубоко под землей — такие конструкции должны снизить использование городских площадей и помочь разгрузить дороги. Тестовый тоннель, соединивший штаб-квартиру SpaceX и The Boring Company с пригородом Лос-Анджелеса, был построен фирмой в 2018 году.

Протяженность проекта составила два километра, а строительство тоннеля заняло два года. Для поездки по тоннелю необходим автомобиль со специальными выдвижными боковыми колесами, которые убираются при необходимости. Стоимость строительства составила около 10 миллионов евро. В июне 2021 года Boring Company начала проект коммерческого тоннеля в Лас-Вегасе, по которому будут переводить посетителей через городской конференц-центр.

Ранее в апреле сообщалось, что Tesla собирается запускать сервис беспилотных такси на базе собственных электрокаров. Илон Маск пообещал, что в сервисе будут работать полностью автоматизированные электрокары Tesla без руля и педалей. Начало работы сервиса запланировано на 2024 год.