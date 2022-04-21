Известная певица купила в США особняк за 25 миллионов долларов

Певица Сиара приобрела особняк за 25 миллионов долларов в штате Колорадо

Известная американская певица Сиара вместе с мужем, игроком в американский футбол Расселом Уилсоном, купила дом в окрестностях Денвера у миллиардера Гэри Магнесса. Об этом сообщает Dirt.

Пара решила продать старый дом неподалеку от Сиэтла и перебраться поближе к столице штата Колорадо, так как Уилсон — самым высокооплачиваемый игрок Национальной футбольной лиги США — начал играть за местную команду «Денвер Бронкос». Местные жители сообщили, что супруги приобрели роскошный особняк за 25 миллионов долларов. Он расположен в элитном районе городка Черри-Хиллз-Виллидж. Его предыдущий хозяин, миллиардер Гэри Магнесс, приобрел участок в 2012 году за 7,5 миллиона долларов, а затем перестроил дом с нуля.

На ухоженной территории размером более 2,1 гектара находятся пруд, водопад, столовая с камином на открытом воздухе. С участка открывается вид на Скалистые горы.

В доме в европейском стиле площадью 1863 квадратных метра обустроены четыре спальни, семь ванных комнат и шесть каминов. В нем есть библиотека, крытый бассейн, ультрасовременный кинозал, а также зона для занятий йогой и спортом и крытая баскетбольная площадка. Для гостей предусмотрены отдельные апартаменты со спальней и ванной комнатой, под которыми расположен гараж.

Ранее в апреле Сиара и Рассел Уилсон решили избавиться от особняка в городе Белвью в штате Вашингтон. За роскошный трехэтажный дом с шестью спальнями и семью ванными комнатами супруги попросили 36 миллионов долларов.