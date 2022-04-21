В России сравнили кризисы из-за пандемии COVID-19 и санкций Запада

Экономисты НИУ ВШЭ заявили о сходствах и различиях кризисов 2020 и 2022 годов в России

В НИУ ВШЭ подготовили доклад «Инфляционные вызовы периода пандемии и уроки для будущего» к Ясинской научной конференции. В нем экономисты сравнили кризисы, которые возникли в России из-за пандемии COVID-19 и санкций Запада, введенных против страны, сообщает РБК.

В исследовании, которое возглавила экономист Наталья Акиндинова, эксперты НИУ ВШЭ обозначили основные сходства и различия экономического положения в России 2020 и 2022 годах. По их мнению, военная операция страны по защите Донбасса и введение антироссийских санкций являются водоразделом между кризисом из-за пандемии и актуальной ситуацией.

Сходство ситуаций заключается в том, что они стали следствиями шоков неэкономической природы — пандемией коронавируса и западными санкциями. Это отличает их от всех кризисов в России, которые происходили в течение последних 30 лет. Кроме того, ситуации 2020 и 2022 годов объединяют высокая инфляция, ослабление рубля и шоки предложения, а также меры антикризисной поддержки граждан страны и бизнеса, роль трудовых мигрантов и эффекты дезорганизации.

Экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец заявила, что главным отличием двух ситуаций является эффект полной неожиданности, который переместил россиян в режим новой реальности. Кроме того, как и во время пандемии, на данный момент важную роль играет фактор неопределенности.

При этом ситуации отличаются отраслевой структурой перераспределения внутреннего спроса, последствиями для экономики России и масштабами международного влияния. Донец добавила, что такие ситуации, как в 2020 и 2022 годах, позволяют экономике перестраиваться и ликвидировать дисбалансы.

«Во время локдауна консенсус-прогноз по снижению экономики в 2020 году составлял 5–6 процентов ВВП, но в реальности с учетом пересмотра данных он не достиг и 3 процентов. Не исключено, что сегодня происходит аналогичная ситуация», — заключила она.