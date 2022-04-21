Трое российских подростков на Mercedes упали в канал и погибли

В Дагестане трое подростков погибли при падении автомобиля в канал Октябрьской революции

В Дагестане в селе Султан-Янги-Юрт трое подростков упали в канал в автомобиле Mercedes и погибли. Об этом сообщили в республиканской полиции, передает ТАСС.

По данным ведомства, за рулем автомобиля находился 17-летний житель Дагестана, у которого не было прав. Он не справился с управлением и съехал в канал имени Октябрьской Революции.

Как утверждает РЕН ТВ, всего в автомобиле находилось пять подростков. Предположительно, один из них взял иномарку у дяди.

«После намаза я вышел со своим младшим братом и одноклассником покататься. Поехали сначала за одним, потом за следующим. После этого сняли номера, за рулем был я. Начал вилять машиной, машина перевернулась в реку. Каким-то образом я и мой друг, который сидел справа от меня, выбрались, остальные трое остались в машине», — рассказал житель республики.

Ранее в Приморье двое российских подростков разбились на угнанной иномарке. На трассе Хабаровск — Владивосток их автомобиль Toyota Corolla столкнулся с большегрузом Volvo.