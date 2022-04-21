В Крыму пройдет фестиваль искусства на открытых природных площадках

В Крыму в начале мая открывается новый фестиваль «Природа искусства». Об этом сообщила команда Большого Севастопольского бала, передает РИА Новости.

В сообщении сказано, что проект объединит в себе красоту природы и искусства. Он представляет собой серию живых картин, музыкальных, танцевальных и театральных мероприятий на открытых природных площадок Крыма.

В мероприятиях примут участие солисты Крымской государственной филармонии, Музыкального театра "Геликон Опера", Государственного академического Мариинского театра и музыкального театра «Санктъ-Петербургъ опера», а также крымские джазовые музыканты и танцевальные коллективы.

В рамках фестиваля также пройдут мероприятия, посвященные 205-летию со дня рождения русского художника Айвазовского. Они назначены на 2 и 3 мая.

Ранее сообщалось, что в Мысках 15 апреля прошел XXI областной фестиваль детского творчества коренных малочисленных народов Кемеровской области и Кузбасса «Элим-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. Фестиваль ежегодно собирает представителей шорских и телеутских детских и юношеских творческих коллективов Кузбасса. В этом году свои таланты продемонстрировали около 150 одаренных детей в возрасте от семи до 17 лет из разных городов региона в следующих номинациях: вокал-солисты, вокальные ансамбли, солисты-исполнители на национальных музыкальных инструментах и инструментальные ансамбли.