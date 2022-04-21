Экс-сотрудник воронежской ГИБДД попался на 20 взятках за махинации с правами

Экс-сотрудник воронежской ГИБДД попался на 20 взятках от водителей за махинации с правами

В Уфе экс-сотрудник ГИБДД Воронежской области попался на взятках за махинации с водительскими правами — следствие вменяет ему 20 эпизодов получения денег. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 21 апреля, сообщил представитель Следственного комитета России (СКР) по Республике Башкортостан Евгений Каневский.

По данным ведомства, работая в Воронежской области, инспектор ГИБДД по Подгоренскому району регулярно получал взятки через посредников, суммы обычно варьировались от 20 до 40 тысяч рублей, но в одном из случаев инспектор запросил за свои услуги 160 тысяч. Инспектор проводил некоторые махинации со сроками действий водительских прав тех граждан, которые были их лишены: если такие водители не сдали в установленном порядке удостоверения, то срок лишения не начинал отсчитываться. За то, чтобы срок засчитался «задним числом», инспектор и брал взятки.

С 2019 по 2021 год таким образом мужчина получил более 600 тысяч рублей, о куше его посредников не сообщается. Помимо 20 уголовных дел по взяткам возбуждены также 16 уголовных дел по превышению должностных полномочий. Уголовные дела были возбуждены на основании результатов оперативно-розыскной работы ФСБ Республики Башкортостан.

