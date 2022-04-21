Индия отказалась принять самолет из Японии с помощью для Украины

Kyodo заявило об отказе Индии принять из Японии самолет с помощью для Украины

Индия отказалась принимать самолет сил самообороны Японии с грузом помощи Украине, об этом со ссылкой на агентство Kyodo сообщает РИА Новости.

В конце апреля самолет должен был доставить гуманитарную помощь в соседние с Украиной Польшу и Румынию. Ожидалось, что груз поступит по линии комиссариата ООН по делам беженцев. Перевалочными пунктами были заявлены Индия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Несмотря на то, что вопрос был согласован с Нью-Дели на рабочем уровне, 20 апреля поступил отказ. В качестве отказа Индия указала недостаток согласования.

Ранее Украина обращалась к Японии с просьбой о поставках вооружений, в том числе ракет, однако получила отказ, так как это нарушает японское законодательство. В Токио сочли, что отправка на Украину оружия и боеприпасов нарушит принципы, связанные с поставками вооружений за рубеж. В итоге Япония решила передать Киеву бронежилеты, защитные шлемы, теплую одежду.