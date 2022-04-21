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На крыше храма нашли письма времен Великой Отечественной войны

На крыше храма в Новосибирской области нашли письма из 1940-х годов

Фото: музей МБОУ СОШ № 105 Купинского района

В городе Купино Новосибирской области на крыше колокольни Преображенского храма случайно нашли несколько пожелтевших писем времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает KP.RU.

Письма были адресованы Григорию Зятенко, в 1940-е годы учившемуся в авиашколе в Купино. «Это сегодня ближайшие летные училища в сотнях километров от нас, а во времена войны летчиков учили в здании нашей школы, — рассказала руководитель музея школы № 105 Инна Хоменко. — Это письма из Алтайского края, родные писали одному из курсантов. Карандаш много где стерся, но прочесть можно»

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В письмах сестры рассказывали Зятенко, как обстоят дела дома, поддерживали его, делились семейными новостями. «Только очень тяжко на сердце не только у мамы, но и у нас всех, как будто кто камень положил», — пишет сестра в одном из них. В другом она сообщает брату, что его близкого друга забрали на фронт. По-видимому, тот остался жив, и его письмо с новостями тоже сохранилось среди других.

След самого летчика-курсанта и его семьи затерялся. Завуч школы пыталась узнать их дальнейшую судьбу и делала запросы в Локтевскую администрацию, но ответ так и не пришел.

Ранее сообщалось, что житель британского города Бертон-апон-Трент заглянул за шкаф во время ремонта в доме и нашел там послание из прошлого. Он обнаружил письмо, подписанное 14-летней девочкой, которая жила в том же доме 30 лет назад.

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Рузанна Акмалтдинова
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