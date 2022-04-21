В США предложили пожить в «самом уединенном» доме мира

В США решили продать дом на необитаемом острове с тюленями в штате Мэн

В американском штате Мэн решили продать дом, расположенный на небольшом необитаемом острове. Постройку называют самым уединенным домом мира. У нового хозяина появится возможность пожить рядом с тюленями, которые лежат на уступах, сообщает The New York Post.

Продаваемый с июня 2021 года дом в округе Аддисон расположен на острове Дак-Леджес (Duck Ledges Island). Он находится в нескольких минутах от других объектов округа. Дом предложили как место для отдыха на выходные для интровертов. Цена сделки составляет 339 тысяч долларов (более 27,2 миллиона рублей).

На острове размером в 0,6 гектара нет деревьев, поэтому с него можно наблюдать за океаном. По словам риелторов, больше нигде нельзя увидеть нечто подобное. Оставить лодку можно на причале с якорной стоянкой.

Дом площадью 50 квадратных метров построили в 2009 году. На первом этаже есть небольшая зона для приготовления пищи, объединенная с гостиной. В мансарде расположена спальня для двух человек, к которой ведет маленькая деревянная лестница. В доме нет ванной комнаты, однако на участке оборудована уборная.

Ранее в 2021 году в США на продажу выставили дом для отшельников. Построенный в горах штата Техас огромный особняк с винным погребом, бассейном и кинотеатром продавали за 13 миллионов долларов.