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Названа приправа с более 300 полезных свойств

Диетолог Золотарев заявил об антисептическом и антигельминтном свойствах острой горчицы

Фото: PIxabay

Диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев в интервью радио Sputnik заявил, что горчицу около трех тысяч лет используют как приправу. Он также рассказал о полезных свойствах этого продукта.

Эксперт назвал горчицу приправой, у которой есть более 300 полезных свойств. Так, ее острые сорта обладают антисептическим и антигельминтным эффектом.

«Почти три тысячи лет этот продукт присутствует на столах людей. Первое, почему начали применять горчицу, — ее антисептические и антигельминтные свойства. Именно горчицу подавали к рыбе, чтобы защитить кишечник от гельминтозов. Если острая горчица будет в рационе, ваш кишечник будет защищен от различных паразитов и бактериальных инфекций», — объяснил он.

Менее острые виды горчицы улучшают работу пищеварительной системы, усиливая выработку желудочного сока. В результате этого организм эффективнее усваивает тяжелую пищу.

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Золотарев добавил, что горчица расширяет сосуды и снижает артериальное давление.

«Если у человека было повышенное давление, происходит его нормализация. Если мы говорим о гипотониках, здесь либо никакого эффекта не проявляется, либо человек может вспотеть, давление еще чуть снизится», — отметил диетолог. Он призвал с осторожностью относиться к горчице пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

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Марина Совина
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