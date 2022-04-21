В Татарстане врачи спасли пенсионерку с 18-килограммовой опухолью в животе

В Татарстане врачи спасли пожилую пациентку с 18-килограммовой опухолью в животе

В Татарстане врачи спасли пожилую пациентку с 18-килограммовой опухолью в животе. Соответствующий материал публикует KP.RU.

60-летняя Татьяна Глухова, живущая в поселке Камские Поляны, обратилась в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу с жалобами на резкий рост живота. Пенсионерка рассказала медикам, что живот постепенно увеличивался в размерах на протяжении трех месяцев, а с начала апреля резко вырос еще в несколько раз.

«К тому времени пенсионерка выглядела как беременная женщина на сроке в 37 недель. Она не могла ходить, сидеть и лежать на спине, появилась одышка, начинались сильные боли — разрастающаяся опухоль все сильнее сдавливала органы», — заявила заведующая гинекологическим отделением Эльмира Магомедова.

Известно, что доктора приняли решение провести россиянке сложную операцию. «Я была как на восьмом месяце беременности и уже не влезала в свою одежду. Было страшно идти на такую сложную операцию в таком возрасте, я плакала!» — пожаловалась Глухова.

Хирурги ввели пациентку в общий наркоз, сделали разрез на ее животе и сквозь него выявили огромную желеобразную опухоль весом в 18 килограммов. В конечном счете врачи удалили доброкачественное образование за 1 час 20 минут. «Пациентка сейчас чувствует себя хорошо и идет на поправку», — заключила Магомедова.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах врачи спасли жизнь электрику из Судана, который прилетел в Россию, чтобы получить медицинскую помощь. Уточнялось, что Мохамед Аббас всю жизнь страдал от врожденного порока сердца, а именно от отклонения митрального клапана, но в 2021 году его самочувствие начало резко ухудшаться. Местные доктора не смогли помочь мужчине, поэтому ради хирургического вмешательства он отправился из Африки в Татарстан.