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Диетологи назвали неожиданные последствия ежедневного употребления шоколада

ETNT: темный шоколад снижает уровень стресса и улучшает здоровье сердца

Фото: Ihor N / Globallookpress.com

Известные диетологи Кортни Д’Анджело и Триста Бест рассказали о неожиданных последствиях употребления шоколада каждый день. Они заявили изданию ETNT, что темный шоколад снижает уровень стресса и улучшает здоровье сердца.

По словам специалистов, такие полезные свойства темный шоколад приобрел за счет высокого содержания какао, богатого антиоксидантами, в том числе флавоноидами. Эти компонент диетологи назвали улучшающим кровообращение в сердце, снижающим кровяное давление и уменьшающим риск образования тромбов.

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«Ежедневное потребление умеренного количества шоколада помогает снизить риск развития инсульта, предотвратить сердечные заболевания, снизить уровень стресса и тревожности, а также избавить от депрессии», — уточнила Д’Анджело.

Однако несмотря на то что в шоколаде содержится большое количество полезных веществ, в том числе магний, который благотворно влияет на работу мозга, эксперты рекомендуют им не увлекаться, иначе это может негативно сказаться на уровне сахара в крови и на фигуре.

«Злоупотребление шоколадом может помешать вам найти более здоровую альтернативу. Если вы регулярно едите продукты с добавленным сахаром, вы можете потерять вкус к натуральным сладостям, в том числе фруктам», — объяснила Бест.

Ранее терапевт Елена Черненко назвала доступные продукты, которые чаще других вызывают отравление. Она призвала осторожнее относиться к выбору грибов и нескольких других распространенных категорий продуктов.

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Юлия Кальницкая
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