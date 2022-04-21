Стало известно о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»

Reuters сообщило о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»

Украина лоббирует среди своих европейских союзников сокращение поставок российского газа по «Северному потоку-1» и перераспределение их через украинскую ГТС. Об этом стало известно Reuters.

Как рассказали агентству источники в энергетической отрасли, так Киев хочет усилить свою переговорную позицию с Москвой. Также транзит газа через украинскую территорию позволил бы стране получать больше транзитных сборов, «необходимых для обороны».

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — рассказала о планах директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

С конца февраля транзит через Украину был максимальным, исходя из действующего контракта, однако повышение температуры воздуха в Европе привело к снижению заявок. Кроме того, газопровод «Ямал-Европа» работает в режиме реверса, то есть газ поставляется из Германии в Польшу.