Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Стало известно о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»

Reuters сообщило о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»

Фото: Pixabay

Украина лоббирует среди своих европейских союзников сокращение поставок российского газа по «Северному потоку-1» и перераспределение их через украинскую ГТС. Об этом стало известно Reuters.

Как рассказали агентству источники в энергетической отрасли, так Киев хочет усилить свою переговорную позицию с Москвой. Также транзит газа через украинскую территорию позволил бы стране получать больше транзитных сборов, «необходимых для обороны».

«Россия должна зависеть от того, будем ли мы [Украина] транспортировать газ из России в Европу. Это то, что мы можем использовать в наших переговорах с ними, и Европа в этом может помочь», — рассказала о планах директор по международным связям «Оператора ГТС Украины» Ольга Белькова.

С конца февраля транзит через Украину был максимальным, исходя из действующего контракта, однако повышение температуры воздуха в Европе привело к снижению заявок. Кроме того, газопровод «Ямал-Европа» работает в режиме реверса, то есть газ поставляется из Германии в Польшу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Посла России вызовут в МИД Молдавии после заявлений Захаровой
Россия назвала условие для завершения спецоперации на Украине
Российские силовики нашли под Херсоном схрон оружия «на целый взвод»
Европейцы стали реже покупать машины из-за конфликта на Украине
Стало известно о планах Киева перераспределить газ с «Северного потока-1»
В Китае объяснили отказ Украины от данных России обещаний
Создатели фильма с застрелившим оператора Болдуином заплатят крупный штраф
Названа приправа с более 300 полезных свойств
Во Франции назвали выигравших от кризиса на Украине
Названы причины падения доллара
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.