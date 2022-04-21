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Репетитора по английскому и ее любовника задержали за совращение школьницы

В Подмосковье репетитор по английскому и ее сожитель пытались совратить 10-летнюю ученицу

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В одном из городов на востоке Подмосковья задержали 36-летнюю женщину-репетитора по английскому языку и ее 37-летнего сожителя после того, как они пытались совратить 10-летнюю ученицу во время занятия. Об этом сообщает «МК».

По сведениям издания, родители девочки нашли педагога для дочки в группе в одной из соцсетей, женщина жила в соседнем доме и брала 800 рублей за урок. Девочка занималась с ней с сентября прошлого года, ей все нравилось. Однако несколько месяцев назад у учительницы появился любовник, который часто во время уроков заходил в комнату и при ребенке ругался матом на избранницу, родителям об этих инцидентах школьница не рассказывала.

19 апреля после окончания очередного занятия девочка стала собираться домой, но сожитель хозяйки подошел к ней и стал обнимать и гладить. При этом педагог не только не помешала ему, но и разделась сама, уложив девочку на кровать. После этого злоумышленники начали трогать девочку за живот и интимные места и целовать в губы. Когда мужчина попытался снять с жертвы джинсы, ученице позвонила ее мать. Взять трубку ребенок не смог, после чего мать набрала репетитора. Только после этого девочку отпустили.

Вернувшись домой, она рассказала родителям о случившемся. Отец сразу же позвонил в полицию, в этот же день подозреваемых задержали. У них в квартире стражи порядка нашли подозрительный порошок, его отправили на экспертизу.

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Елизавета Новикова
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