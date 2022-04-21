Российский рынок такси восстановился после коронавируса

Российский рынок такси в 2021 году восстановился после коронавируса

Российский рынок такси в 2021 году восстановился от последствий коронавируса, ударивших по индустрии годом ранее, пишет РБК со ссылкой на исследование Аналитического центра при правительстве.

По подсчетам авторов, по итогам 2021 года рынок легального такси в России достиг 820 миллиардов рублей — против 644 миллиардов в 2020-м, когда на объем перевозок сильно влияли введенные для борьбы с коронавирусом ограничения.

В структуре выручки основная часть — 650 миллиардов рублей — пришлась на заработок водителей. Еще 83 миллиарда составили доходы таксопарков и столько же — комиссия агрегаторов. Также эксперты подсчитали объем рынка нелегальных перевозчиков, на которых в 2021 году пришлось 157 миллиардов рублей, что составляет 16 процентов от общей выручки всех участников.

Лидером по заработку среди агрегаторов стал «Яндекс.Такси» (66 процентов), также в тройку вошли «Ситимобил» (8,3 процента) и «Максим» (семь процентов).

При этом участники рынка отмечают, что в условиях нового кризиса и антироссийских санкций отрасль столкнется со спадом. Об уходе с рынка уже заявил израильский сервис Gett. Также ожидаются проблемы с ростом платежей по договорам лизинга и стоимости ОСАГО. Не исключен уход или закрытие новых компаний.

