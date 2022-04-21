Росгвардейцы обнаружили неразорвавшуюся ракету в Харьковской области

Спецназ Росгвардии уничтожил ракету РСЗО и кассетные боеприпасы в Харьковской области

Спецназ Росгвардии обнаружил и уничтожил неразорвавшуюся ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) и кассетные боеприпасы в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Российские военнослужащие в ходе поисковых мероприятий в городе Изюме нашли арсенал, который был ликвидирован накладным зарядом.

Еще два кассетных снаряда и пять осколочных ручных гранат росгвардейцы изъяли в ходе осмотра более ста домов. Боеприпасы уничтожены.

Планшет с элементами самодельного взрывного устройства, десять сотовых телефонов, флеш-накопители, жесткие диски, которые также были обнаружены спецназом, переданы сотрудникам ФСБ России.

Специальная операция России в Донбассе началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).