Россиянам напомнили правила замены счетчиков

Мосжилинспекция напомнила россиянам правила поверки и замены приборов учета в домах

Россиянам напомнили, что счетчики на воду необходимо поверять каждые 5-6 лет, а счетчики для электроэнергии нового образца — каждые 12 лет. О правилах замены приборов учета рассказали в Мосжилинспекции, пишет «Российская газета».

Информация о сроках ближайшей поверки указана в платежке за жилищно-коммунальные услуги, добавили специалисты. В Мосжилинспекции указали, что электрические счетчики теперь имеет право менять исключительно гарантирующий поставщик электроэнергии — в Москве и Подмосковье это компания «Мосэнергосбыт». При этом услуга предоставляется бесплатно — платить не нужно ни за монтаж, ни за прибор.

Эксперты отметили, что оборудование для учета воды россиянам придется менять и поверять за свой счет. Установить счетчики может любая организация — нужно только получить к ним все документы и сообщить о замене в управляющую компанию. Однако поверять приборы учета может только фирма, которая есть в реестре Росстандарта — проверить информацию можно на сайте poverka.fsa.gov.ru.

В Мосжилинспекции считают, что эта информация поможет избежать мошенников в сфере ЖКХ, которые часто под видом коммунальщиков обзванивают россиян и предлагают свои услуги за деньги или раскладывают в почтовые ящики якобы официальные письма, где может быть упомянут некий новый закон, требующий обновить или поверить коммунальные гаджеты. Специалисты напомнили, что настоящие сотрудники ЖКХ крайне редко приходят без вызова и не занимаются рекламой и продажей услуг или оборудования.

Ранее «Мосэнергосбыт» предупредил москвичей об участившихся мошенничествах с заменой счетчиков электроэнергии. В компании рассказали, что лжекоммунальщики звонят по устаревшему номеру контактного центра и убеждают граждан, что действуют от имени ООО «ГССТР» — якобы официального подрядчика энергооператора.