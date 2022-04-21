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Мужчина забрал у российской школьницы 150 рублей и надругался над ней

В Петербурге насильник надругался над 13-летней девочкой и отнял у нее 150 рублей

Фото: Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 55-летнего жителя поселка Ольгино, подозреваемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 13-летней школьницы. Об этом сообщает Фонтанка.

По сведениям издания, в 11 часов вечера 19 апреля в полицию обратилась петербурженка, которая сообщила, что около шести часов вечера 18 апреля неизвестный напал на ее дочь возле дома №431 на Приморском шоссе. Сначала он надругался над ней, а затем отнял 150 рублей.

Меньше чем через сутки сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Курортному району доставили фигуранта в отделение. Выяснилось, что в 2007 году он был осужден за убийство. Сейчас решается вопрос о возбуждении дела и избрании меры пресечения в отношении насильника.

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Елизавета Новикова
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