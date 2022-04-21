Жителей нескольких российских регионов ждут сильные дожди

Гидрометцентр пообещал жителям Центральной России сильные дожди

Сильные дожди накроют несколько регионов на юге центральной части России в четверг, 21 апреля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По его словам, сильные осадки ждут Рязанскую, Орловскую, Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Калужскую, Тульскую, Брянскую области. Такая погода прогнозируется для регионов в южной части Центрального федерального округа. «Кроме того, там ожидается ветер до 25 метров в секунду», — пообещал эксперт.

Вильфанд добавил, что сильные дожди также выпадут в Новой Москве. На остальной территории столицы осадки будут преимущественно умеренными, уточнил он.

Ранее ученые заявили, что средняя температура в России за 2020-й увеличилась на 3,2 градуса из-за изменения климата. Как объяснили эксперты, зима была теплее нормы на 5 градусов, количество осадков превысило норму на 6 процентов.

