В Балакове следователи воссоздали по черепу черты лица расчлененного мужчины

Саратовские следователи восстановили по черепу черты лица расчлененного мужчины

В Балакове Саратовской области следователи воссоздали по черепу черты лица расчлененного мужчины — фрагменты его тела нашли спустя по меньшей мере полгода после захоронения. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 21 апреля, сообщили в областном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в декабре 2021 года в ста метрах от садового товарищества в Балакове местные жители нашли пакеты с частями тела неизвестного мужчины — череп с нижней челюстью, фрагменты пальцев рук и другие костные останки. В ходе экспертизы установлено, что они принадлежали мужчине возрастом около 40-50 лет и были захоронены за 6-12 месяцев до обнаружения.

Судебная экспертиза по реконструкции внешнего облика и идентификации лица по черепу человека дала результаты: были восстановлены основные черты внешности. Эксперты считают, что погибший имел запавшую верхнюю губу, измененное положение центрального резца на нижней челюсти справа, что могло быть заметно при улыбке или разговоре, оттопыренные большие ушные раковины, малый по высоте, треугольный и закругленный подбородок.