В Татарстане пройдет пройдет фестиваль «Уличная классика»

В Казани в честь Дня молодежи пройдет фестиваль «Уличная классика»

В Казани, Республика Татарстан, в честь Дня молодежи состоится фестиваль «Уличная классика». Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на главу регионального министерства по делам молодежи Тимура Сулейманова.

«Это еще одна возможность для молодых людей заявить о себе, рассказать о своем проекте. А для нас — привлечь еще больше инициативных ребят в сообщества, рассказать о мерах поддержки и возможностях, которыми они могут воспользоваться», — подчеркнул министр.

Мероприятие пройдет в экстрим-парке «Урам», где будут организованы семинары, воркшопы и мастер-классы от деятелей уличной культуры и спорта и лидеров неформальных молодежных сообществ. Они расскажут о привлечении в проекты финансирования, о работе с партнерами и продвижении проектов при помощи медиа. В рамках фестиваля также состоятся состязания по паркуру, скейтборду, баскетболу, кикскутеру и BMX.

Отмечается, что «Уличная классика» проводится региональным правительством для более тесного взаимодействия органов власти со спортивными сообществами в области уличных культур. Фестиваль проведут 26 июня, в канун Дня молодежи.

