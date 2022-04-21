На теле воевавшего за ВСУ бойца обнаружили знак военной академии Турции

В ДНР обнаружили знак Турецкой академии Сухопутных войск на теле погибшего бойца ВСУ

На теле бойца, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Мариуполе, обнаружен знак Турецкой академии Сухопутных войск. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый замминистра информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов.

«Знак Турецкой академии Сухопутных войск, которая находится в Анкаре. Обнаружен на одном из трупов украинского или заукраинского боевика в Мариуполе. Также не исключено, что это был турецкий инструктор», — написал он.

В середине марта Nordic Monitor сообщило, что Турция могла направить на Украину военных инструкторов для работы с ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Bayraktar TB2. Агентство опубликовало видео, на котором слышен разговор на турецком языке о направлении беспилотника в сторону пункта управления огнем российской артиллерии. На кадрах также слышно, как командующий дает указания оператору.

Агентство предполагает, что помощь турецких инструкторов была необходима, так как у украинских военных не хватает навыков для управления и решения технических проблем с БПЛА.

Турция официально отказывается вмешиваться в конфликт на Украине. В конце марта глава МИД республики Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не будет отправлять военных на Украину. «Если Турция сделает это — мы станем участниками конфликта», — подчеркнул министр, опровергнув соответствующие сообщения СМИ.