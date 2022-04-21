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ФСБ показала видео задержания готовившего взрыв в Крыму террориста

ФСБ обнародовала кадры задержания террориста, который готовил взрыв в Крыму

ФСБ показала видео задержания террориста, который готовил взрыв в Крыму на железной дороге. На кадрах видно, как силовики с оружием готовились к штурму жилого помещения. Подозреваемый сдался, позже его в наручниках увели в служебную машину.

Один из сотрудников ФСБ озвучивает название найденной в помещении книги — «Тактика ведения войны». Также на кадрах виден пакет. Предположительно, в нем взрывчатое вещество.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму. Его готовил член запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Мужчина хотел взорвать железную дорогу на полуострове.

Леонид Микуляк
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