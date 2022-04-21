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Единственный в Японии русский магазин перестанет завозить товар

Хозяйка единственного в Японии русского магазина заявила, что ждет последнюю партию товара

Фото: страница «Ламповая Азия» во «ВКонтакте»

Единственный в Японии русский магазин ожидает свою последнюю партию товара и перестанет завозить новый. Об этом рассказала его хозяйка Виктория Миябэ, передает РИА Новости.

По ее словам, работать стало очень трудно, самолетом привозить товар дорого, морем — слишком долго. Препятствия возникают там, где их раньше не было, например, владелец здания, где арендовано помещение, заставляет снять вывески и камеры видеонаблюдения. Также склад испортил часть крупной партии товара, заморозил продукты, которые должны храниться при комнатной температуре, и отказался компенсировать убытки.

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«Я пока не знаю, что будет дальше. На какое-то время товара хватит. Нового я привозить не буду. Посмотрим, что делать дальше», — поделилась Виктория Миябэ. Она добавила, что пережила много трудностей, но сейчас у нее опускаются руки.

Виктория Миябэ родом из Донецка, раньше она привозила в Японию в подарок конфеты, потом небольшую партию кондитерских изделий на продажу. В 2011 году в страну пришел первый крупный контейнер с продукцией заводов из Донецка и Луганска АВК для продаж через телемагазин, однако все планы нарушило землетрясение. Весь груз женщина передала в качестве гуманитарной помощи.

В 2014 году она заключила оптовый контракт с японской компанией Itochu, однако вскоре заводы в Донбассе разбомбили, ей пришлось начинать все сначала. После этого Виктория Миябэ вела интернет-торговлю, открыла шоу-рум, который в дальнейшем вырос в успешный розничный магазин «Красная площадь» (Aka no Hiroba) в престижном торговом квартале Гиндза в Токио.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что у японских властей есть опасения по поводу влияния ситуации вокруг Украины и, в частности, антироссийских ограничительных мер на бизнес и повседневную жизнь. Он отметил, что по поручению премьер-министра Фумио Кисиды его ведомство рассмотрит меры реагирования в связи с влиянием последних событий на экономическую деятельность.

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Марина Совина
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