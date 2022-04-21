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В Литве предложили вместе с Латвией построить полигон для учений НАТО

В парламенте Литвы предложили вместе с Латвией построить полигон для учений НАТО

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас предложил вместе с Латвией построить полигон для военных учений обеих стран и их союзников по НАТО. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Жиню радияс», передает ТАСС.

Парламентарий предложил «всерьез подумать об устройстве совместного полигона Литвы и Латвии», обосновав это тем, что подобная площадка могла бы предоставить дополнительные возможности для проведения международных учений Североатлантического альянса.

«Это облегчило бы привлечение на учения союзников, что важно с точки зрения обеспечения безопасности», — отметил Касчюнас.

Ранее сообщалось, что с 18 апреля до 27 мая во всех регионах Латвии пройдет весенний этап военных учений «Namejs 2022» с участием подразделений НАТО. В республику прибудут воинские части из США, Великобритании, Польши и других стран, а общее число участвующих в маневрах иностранных военнослужащих составит около трех тысяч человек.

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Алевтина Запольская
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