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Пожизненно осужденный россиянин задушил человека ради лечения в психбольнице

На Урале пожизненно осужденный мужчина задушил соседа, чтобы не отправиться в колонию

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Екатеринбурге пожизненно осужденный россиянин задушил соседа по палате ради отправки на принудительное лечение. Об этом сообщает e1.ru.

В марте прошлого года мужчину осудили за то, что он ночью расстрелял семью брата из-за спора о наследстве. Его признали вменяемым, однако тюменец не хотел провести остаток жизни в колонии и решил изобразить из себя сумасшедшего. Для этого, находясь в СИЗО, он начал демонстрировать симптомы расстройства.

Местные медики настояли на том, чтобы из одиночной камеры его перевели в психиатрическое отделение больницы при изоляторе. Находясь там, он убил мужчину, который лежал в палате вместе с ним. После этого врачи из Екатеринбурга признали его невменяемым, однако в прокуратуре поставили под сомнение этот диагноз, так как при совершении преступления фигурант вел себя хладнокровно и расчетливо.

В итоге прокуратура обжаловала решение о принудительном лечении в суде. Там назначили дополнительную экспертизу в институте имени Сербского, она продлится несколько месяцев. После этого суд вынесет окончательный приговор.

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Елизавета Новикова
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