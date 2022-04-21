Раскрыт многомиллионный заработок тяжелобольного Вячеслава Зайцева

KP.RU: заработок Дома моды Вячеслава Зайцева составил 62 миллиона рублей за год

Журналисты KP.RU раскрыли многомиллионный заработок тяжелобольного российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, по данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), заработок Дома моды Вячеслава Зайцева в 2021 году составил 62 миллиона рублей чистой прибыли при выручке в 182 миллиона. Отмечается, что данные показатели являются рекордными для организации.

Кроме того, известно, что с 2017 по 2020 год Дом моды не приносил прибыли. В то же время в 2020 году он потерпел убытки в размере 21 миллиона рублей. В свою очередь, в 2022 году дизайнер заявил о масштабных переменах в компании.

В ноябре 2021 года Зайцева, который страдает болезнью Паркинсона, сняли в инвалидной коляске. Блогерша с никнеймом @me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера, сидящего в кресле, в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя близкими друзьями знаменитости. По словам автора ролика, мужчины возили Зайцева как манекена на различные мероприятия, зарабатывая деньги на его имени.