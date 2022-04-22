На вторичном рынке жилья Москвы доля альтернативных сделок выросла до 80 процентов

В апреле 2022 года на вторичном рынке жилья Москвы доля альтернативных сделок выросла до 80 процентов — против 45 процентов в предыдущие месяцы, свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», имеющиеся в распоряжении «Ленты.ру». Москвичи бросились обменивать квартиры на фоне стабильности цен на готовое жилье.

Анализ динамики средних цен на жилье по районам Москвы показал: за последний месяц (с 20 марта) удешевление предложения произошло лишь в Крюково (Зеленоград) — на 1,1 процента, отмечают специалисты. В остальных районах средняя стоимость «вторички» не изменилась либо незначительно увеличилась: прирост составил от 0,1 до 3,1 процента.

«Со времен активного спроса и подорожания [жилья] прошло мало времени. Но продавцы уже психологически готовы к торгу, и в ближайшей перспективе цены начнут снижаться — средний размер скидки составит около пяти процентов», — полагают аналитики.

Вторичный рынок жилья устойчивее, чем рынок новостроек, констатируют они. «В настоящее время доля альтернативных сделок достигла 80 процентов против 45 процентов до начала апреля, причем формат рынка меняется, и ипотека используется не для "чистой" покупки, а с целью улучшения жилищных условий — когда основные средства берутся за счет продажи предыдущей квартиры, — поясняют эксперты. — И сегодня, в условиях острого дефицита ликвидного предложения и при чрезмерно дорогой ипотеке, актуально единовременное проведение сделок продажи одной квартиры и приобретения другой».

Ранее россиянам отсоветовали тратить наличные на покупку квартир. Есть возможность банального ограбления или подмены денежных купюр на фальшивые банкноты. Кроме того, деньги необходимо перевозить и где-то хранить, указали специалисты.