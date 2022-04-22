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Турагенты предложили исключить Сочи из программы туристического кешбэка

Альянс турагентств России предложил исключить Сочи из следующего этапа программы кешбэка

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян заявил о необходимости исключить Сочи из программы туристического кешбэка. Об этом сообщают «Известия».

По мнению эксперта, в первую очередь надо поддерживать регионы юга России, которые недосчитались отдыхающих из-за закрытия аэропортов. Среди предложенных мер: субсидии отелям и санаториям, развитие наземных маршрутов доставки туристов, а также запуск следующего этапа программы туристического кешбэка с фокусом именно на эти регионы.

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Специалист отметил, что ограничения на полеты в ряд аэропортов России негативно сказались на турпотоке, поскольку большинство соотечественников либо не могут туда добраться, либо вынуждены ехать поездом или автомобилем, что влияет на сроки и стоимость поездки.

Гостиницы Анапы, Геленджика, Крыма и других регионов с закрытым небом заполняются не полностью и несут расходы на поддержание своей хозяйственной деятельности, отчисляя налоги и выплачивая зарплату сотрудникам.

«Суть нашего предложения — исключить Сочи из будущего этапа распродажи туров с кешбэком. Там и так все хорошо, и давать кешбэк за туры в этот регион — все равно что тушить пожар бензином. На мой взгляд, это неправильно, когда один регион жирует, а остальные затягивают пояса», — добавил Мкртчян.

Ранее Алексан Мкртчян рассказал, что россияне массово расхотели бронировать туры в Анапу и Крым на майские праздники. По его словам, спрос на поездки в южные регионы снизился на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом на 30 процентов популярнее стали туры в Сочи.

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Валентина Процкова
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