Россияне массово расхотели бронировать туры на российский юг

Вице-президент АТА рассказал, что спрос на поездки в Анапу и Крым упал на 40 процентов

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян рассказал, что россияне массово расхотели бронировать туры в Анапу и Крым на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, спрос на поездки в южные регионы снизился на 40 процентов по сравнению с 2021 годом. При этом на 30 процентов популярнее стали туры в Сочи. Эксперт объясняет это тем, что в городе открыт аэропорт.

Кроме того, Мкртчян рассказал об обращении к правительству с просьбой организовать еще один этап программы туристического кешбэка для увеличения количества бронирований в Крыму. «Мы понимаем, что вряд ли аэропорт откроется в скором времени», — подчеркнул он.

Мкртчян отметил, что полуостров фактически «находится в географическом тупике». Вице-президент АТА добавил, что сейчас в регионы, где закрыты аэропорты, туриндустрия активно запускает автобусные туры. При этом расстояние до пункта назначения не должно превышать 1,5 тысячи километров. Например, на автобусе до полуострова можно добраться из Москвы, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и республик Кавказа.

24 февраля рейсы в аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты были приостановлены. Это произошло на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса, о которой в тот же день объявил президент России Владимир Путин.

