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Украинскому депутату не разрешили вывезти из страны часы

Депутату Верховной Рады Суркису не разрешили вывезти с Украины 13 часов

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Депутату Верховной Рады Григорию Суркису не разрешили вывезти с Украины часы. Об этом пишет РИА Новости.

В правоохранительных органах Украины сообщили, что депутата остановили на пункте пропуска «Краковец», когда он пытался выехать из республики.

Позднее Суркиса все же выпустили из страны, однако не разрешили вывезти с собой 13 часов, поскольку они не были указаны в его декларации.

Ранее в Управлении верховного комиссара Организации объединенных наций (ООН) по делам беженцев заявили, что после начала Россией на территории Украины специальной военной операции республику покинули свыше пяти миллионов человек. Отмечается, что более 2,8 миллиона из них выехали в Польшу, 757 тысяч — в Румынию, 550 тысяч — в Россию.

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Алевтина Запольская
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