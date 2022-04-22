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Популярные российские комики выступят в «Крокус Сити Холле»

Комики Щербаков, Старовойтов и Косицын выступят 30 апреля в «Крокус Сити Холле» в Москве

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В Москве в апреле пройдет концерт популярных российских стендап-комиков. Об этом сообщается в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет в концертном зале «Крокус Сити Холл» 30 апреля. В списке участников заявлены юмористы Алексей Щербаков, Станислав Старовойтов, Роман Косицын, Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Павел Дедищев и другие комики.

Уточняется, что возрастное ограничение концерта — 18+.

Ранее комик Денис Чужой рассказал о первом выступлении на телеканале ТНТ. Юморист признался, что сильно волновался перед своим монологом и взял с собой успокоительное. Он также признался, что из-за оплошности администратора вышел на сцену лишь со второго раза.

Перед этим другой стендап-комик Павел Дедищев назвал ошибкой свое участие в КВН. Он не раскрыл подробности негативного отношения к игре в «Клубе веселых и находчивых». Вместе с тем юморист отметил, что участие в проекте научило его пониманию юмора.

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Олег Давыдов
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