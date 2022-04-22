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В Крыму арестовали украинских диверсантов за подготовку теракта

В Крыму суд взял под стражу украинских диверсантов, задержанных ФСБ за подготовку теракта

Кадр: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Крыму суд избрал меру пресечения пятерым украинским диверсантам, которых ФСБ задержала по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ (УФСБ) по Республике Крым и Севастополю.

Фигурантов дела взяли под стражу на два месяца по решению Киевского районного суды Симферополя. Следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело о подготовке диверсантов нападения на гуманитарный комвой.

Любовь Ширижик
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