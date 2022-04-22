ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
На Украине сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по данным спецслужб, украинские диверсанты готовили по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.
Теракт готовился в отношении российского гуманитарного конвоя и российских военнослужащих. План диверсанты хотели осуществить с помощью заминированного автомобиля.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ («Приготовление к акту международного терроризма»).
В тайниках диверсантов обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс с пусковыми устройствами, три гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более 100 ручных гранат, противопехотные и магнитные мины, восемь килограммов пластида и самодельное взрывное устройство.
Также у злоумышленников нашли детонатор, радиостанции, приборы ночного видения и заминированный автомобиль.