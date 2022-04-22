ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов против российского гуманитарного конвоя

На Украине сотрудники ФСБ предотвратили теракт, который по данным спецслужб, украинские диверсанты готовили по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

Теракт готовился в отношении российского гуманитарного конвоя и российских военнослужащих. План диверсанты хотели осуществить с помощью заминированного автомобиля.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 361 УК РФ («Приготовление к акту международного терроризма»).

В тайниках диверсантов обнаружили переносной зенитный ракетный комплекс с пусковыми устройствами, три гранатомета, пулемет, автомат, пистолет, более 100 ручных гранат, противопехотные и магнитные мины, восемь килограммов пластида и самодельное взрывное устройство.

Также у злоумышленников нашли детонатор, радиостанции, приборы ночного видения и заминированный автомобиль.