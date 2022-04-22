В Европе начали блокировать российские деньги по-новому

В Европе начали блокировать связанные с Россией трасты

Европейские страны начали блокировать российские деньги по-новому — под удар попали трастовые фонды (находящиеся в доверительном управлении без вмешательства собственника активов), связанные с россиянами и российскими компаниями, пишут «Ведомости».

В апреле власти Евросоюза выпустили новый регламент, в соответствии с которым европейским управляющим компаниям запрещено иметь дело с российскими клиентами — как с физическими, так и с юридическими лицами. Уже имеющиеся контакты необходимо прекратить к 10 мая.

Несмотря на обозначенный временной срок, некоторые управляющие компании и фонды уже разрывают отношения с клиентами из России, пишет издание. Среди них банк Монако, арестовавший активы лихтенштейнского траста Alpha, связанного с проживающим в США бывшим депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном.

На счетах фонда в банке Монако на момент блокировки хранилось около 250 миллионов долларов, которые Егиазарян в свое время получил от продажи столичной гостиницы «Москва».

При этом, отмечают опрошенные изданием юристы, ЕС сделал исключение для россиян, имеющих второе гражданство европейской страны. Они по-прежнему могут пользоваться услугами местных трастовых управляющих. Однако за последнее время сразу несколько стран объявили о пересмотре или прекращении программы льготного получения гражданства за инвестиции.