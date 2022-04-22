Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Европе начали блокировать российские деньги по-новому

В Европе начали блокировать связанные с Россией трасты

Фото: Unsplash

Европейские страны начали блокировать российские деньги по-новому — под удар попали трастовые фонды (находящиеся в доверительном управлении без вмешательства собственника активов), связанные с россиянами и российскими компаниями, пишут «Ведомости».

В апреле власти Евросоюза выпустили новый регламент, в соответствии с которым европейским управляющим компаниям запрещено иметь дело с российскими клиентами — как с физическими, так и с юридическими лицами. Уже имеющиеся контакты необходимо прекратить к 10 мая.

Несмотря на обозначенный временной срок, некоторые управляющие компании и фонды уже разрывают отношения с клиентами из России, пишет издание. Среди них банк Монако, арестовавший активы лихтенштейнского траста Alpha, связанного с проживающим в США бывшим депутатом Госдумы Ашотом Егиазаряном.

На счетах фонда в банке Монако на момент блокировки хранилось около 250 миллионов долларов, которые Егиазарян в свое время получил от продажи столичной гостиницы «Москва».

При этом, отмечают опрошенные изданием юристы, ЕС сделал исключение для россиян, имеющих второе гражданство европейской страны. Они по-прежнему могут пользоваться услугами местных трастовых управляющих. Однако за последнее время сразу несколько стран объявили о пересмотре или прекращении программы льготного получения гражданства за инвестиции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
ФСБ предотвратила теракт украинских диверсантов
ФСБ опубликовала видео допроса готовивших теракт украинских диверсантов
FINA запретила россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой
«Аэрофлот» запустил прямые рейсы на любимый курорт богачей
Рашкин приехал в суд по делу об убитом лосе
Продолжающая работать 101-летняя женщина раскрыла секрет сохранения остроты ума
В Европе начали блокировать российские деньги по-новому
Умер создатель спецэффектов «Звездных войн» Дэвид М. Джонс
Российский фондовый рынок открылся снижением
В мире найдено рекордное количество уязвимостей нулевого дня
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.