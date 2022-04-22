Политолог высказался о последствиях разногласий стран ЕС вокруг российской нефти

Политолог Леви связал разногласия ЕС по отказу от российской нефти со степенью интеграции

Европейский союз (ЕС) не может принять единое решение по отказу от российских энергоресурсов, так как это не совсем входит в его компетенцию, и это скорее политический вопрос, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о влиянии этих разногласий между странами ЕС на их взаимоотношения.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС пока не намерен запрещать импорт российской нефти, так как ряд стран пригрозил наложить вето на это решение. Он также подчеркнул, что, хотя европейские государства не смогли договориться, некоторые из них самостоятельно снижают импорт российской нефти.

Единогласного решения не будет

Европейский совет — это, по сути, саммит глав государств, который определяет политику и направление развития всего Евросоюза, объяснил Леви. При этом каждый президент самостоятельно принимает решение, оно не может быть системным.

«Там нет ситуации, что все должны обязательно определенным образом как-то проголосовать, поэтому любое решение в данном случае возможно. А раз нет единства, значит, любое решение будет носить исключительно декларативный характер Дмитрий Леви политолог

«Все страны, которые захотят отказаться от ресурсов, они и так могут отказаться, не выезжая из своих столиц и не делая это с какой-то большой трибуны. В основном это все сейчас вопрос игры в политику, игры в громкие заявления, не более того, особенно на фоне выборного процесса, так или иначе имеющего место в Европейском союзе: и во Франции, и в других государствах», — отметил политолог.

Прагматизм против эмоций

Безусловно, в ходе обсуждения Евросоюзом вопроса по отказу от российских энергоресурсов будут высказаны отдельные позиции, считает Леви. Будут страны, которые заявят о том, что неплохо бы было от них отказаться, и, вероятно, они смогут себе это позволить. Но для ведущих европейских экономик это будет затруднительно, убежден он.

«Для той же Франции, например, сырьевые вопросы от России менее актуальны, чем для Германии. Но если Германия откажется от российских энергоресурсов — это автоматически повлияет на цену для французских потребителей. Но для Франции это скорее вопрос политического торга, а для Германии вопрос выживания экономики, поэтому и аргументы, которые используют эти страны, разные. Германия не готова быстро переходить к таким решениям, Франция может себе это позволить, потому что это политика Франции — "надо сейчас и красиво", а Германии, грубо говоря, надо думать и о сегодняшнем, и о завтрашнем, поэтому в этом плане импонирует больше более продуманная позиция Германии, чем эмоциональная французская», — поделился политолог.

Так или иначе Леви сомневается в том, что отношения между странами внутри ЕС, которые примут разные решения относится импорта российского газа и нефти, испортятся. По его мнению, Евросоюз и так раскололся на две большие части. С одной стороны — «супернедружественные» государства, в большей степени независимые от энергоресурсов, такие как страны Прибалтики, Польша, Великобритания, которые позволяют себе совсем недружественные выступления в адрес России. С другой стороны — все остальные государства, у которых экономики более интегрированы и в энергетическом сегменте, и в каких-то других. В плане ресурсов они разыгрывают скорее политическую карту, чем экономическую, убежден политолог.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что эмбарго на газ из России не остановит конфликт на Украине, а Германии и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов.