Девушка отомстила бывшему за измену необычным способом

The Sun: жительница Нью-Йорка притворилась рекрутером, чтобы отомстить бывшему за измену

Жительница Нью-Йорка по имени Кайла узнала об измене бывшего и придумала необычный способ отомстить. Об этом сообщает The Sun.

По словам девушки, она притворилась рекрутером (менеджером по подбору персонала) на LinkedIn и предложила ему пройти собеседование. Бесполезные собеседования продолжались целый месяц, а после она отправила мужчине отказ. «Его резюме все равно было мусором», — утверждает она.

Свою историю Кайла выложила в TikTok, где она собрала почти два миллиона просмотров. Многие подписчики девушки были впечатлены ее коварством. «Это абсолютно гениально, спасибо за идею», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok @hannahclarkieee рассказала, как уличила теперь уже бывшего возлюбленного в измене по детали на скриншоте с объявлением по продаже машины. Приглядевшись, женщина заметила в левом верхнем углу снимка логотип приложения Tinder.