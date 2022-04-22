Немецкий экспорт в Россию рухнул из-за санкций

Der Spiegel: экспорт из Германии в Россию упал на 60 процентов

Немецкий экспорт в Россию рухнул в марте на 57,5 процента или на 2,5 миллиарда евро процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на фоне санкций из-за украинского кризиса. Россия опустилась с 5-го на 12-е место в рейтинге важных для Германии торговых партнеров, передает Der Spiegel со ссылкой на Федеральное статистическое управление.



В целом экспорт Германии в страны за пределами Европейского союза в марте упал на 7,2 процента по сравнению с февралем — до 52,8 миллиарда евро. Однако по сравнению с мартом 2021 года экспорт вырос на 3,2 процента. Самым главным торговым партнером Германии за пределами ЕС снова стали США. В марте страна экспортировала в Соединенные Штаты товаров на 13,5 миллиардов евро, в Китай —на сумму 10,2 миллиарда, в Великобританию — на 6,4 миллиарда.

Эксперты предсказали немецкой экономике трудный год. По словам президента отраслевой ассоциации BGA Дирка Яндуры, украинский кризис сильно повлиял на внешнюю торговлю Германии, а долгосрочные последствия санкций трудно предвидеть. С ним согласен глава отдела внешней торговли Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Фолькер Трейер. «Экономические последствия войны на Украине и перебои в производстве и логистике Китая [из-за эпидемии] потрясают мировую торговлю», — сказал он.

Параллельно страна борется повышением цен. Темпы роста цен в Германии в марте на годовом уровне составляют 7,3 процента. По сравнению с предыдущим месяцем инфляция составляет 2,5 процента. Показатель поставил рекорд, достигнув максимального уровня более чем за 40 лет.