Пентагон заявил о попытках связаться с Россией в течение нескольких недель

Представитель Пентагона Кирби: США безуспешно пытались связаться с РФ несколько недель

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Его слова передает РИА Новости.

Кирби заявил, что Москва не заинтересована в переговорах. Так он подтвердил свое утверждение о том, что санкции не влияют на коммуникацию с российской стороной.

Ранее стало известно, что после начала российской военной операции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом представитель генсека не стал как-либо комментировать это, отметив, что «остальное должно быть ясно».