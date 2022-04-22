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Пентагон заявил о попытках связаться с Россией в течение нескольких недель

Представитель Пентагона Кирби: США безуспешно пытались связаться с РФ несколько недель
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Lisa Ferdinando/ Global Look Press

Представитель Пентагона Джон Кирби рассказал, что США безуспешно пытались связаться с Россией в течение нескольких недель. Его слова передает РИА Новости.

Кирби заявил, что Москва не заинтересована в переговорах. Так он подтвердил свое утверждение о том, что санкции не влияют на коммуникацию с российской стороной.

Ранее стало известно, что после начала российской военной операции генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также пытался связаться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом представитель генсека не стал как-либо комментировать это, отметив, что «остальное должно быть ясно».

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Марина Совина
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