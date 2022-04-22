В Новосибирской области открылся фестиваль национальных культур России

В Новосибирской области начался фестиваль национальных культур «Мы все единая семья». Об этом сообщает издание «Сибкрай.ru».

Открытие фестиваля прошло в доме культуры станции Евсино в Искитимском районе области, праздник начался общим хороводом России с участием представителей разных национальных культур. Перед зрителями выступили два состава хореографического коллектива «Ягодки», театральный коллектив «Исток» и вокальный коллектив «Зори Сибири». К фестивалю приурочили выставку работ мастеров прикладного творчества — вышивки крестом Елены Воробьевой и интерьерных кукол Евгении Крива.

Предложение провести фестиваль было выдвинуто после того, как президент Владимир Путин объявил 2022 год годом культурного наследия народов России. Его проведение одобрили в администрациях Искитимского, Сузунского, Черепановского районов. К участию в мероприятиях планируется привлечь не только артистов, но и жителей региона.

Ранее стало известно, что в Новосибирске с 1 по 5 июня пройдет международный фестиваль кукол «Перекресток». В его рамках выступят 12 театральных коллективов, пройдут мастер-классы и лекции, а также состоится старт Сибирской школы кукольника.