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В Новосибирске пройдет международный фестиваль кукол

В Новосибирске пройдет международный фестиваль кукол

Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирске с 1 по 5 июня пройдет международный фестиваль кукол «Перекресток». Об этом сообщается на сайте правительства Новосибирской области.

В программе фестиваля выступления 12 театральных коллективов как из России, так и из других стран, мастер-классы и лекции. Спектакли покажут московский театр кукол имени Сергея Образцова, Большой театр кукол из Санкт-Петербурга, коллективы из Витебска, Алматы, Душанбе и Донецка.

«Проведение фестиваля для региона – значимое событие. Это расширяет границы восприятия: мы привыкли думать, что кукольный театр — только для самых маленьких зрителей, а это далеко не так. И кукольный театр остаётся эффективным инструментом в работе с детьми, полезным для педагогов и родителей», — рассказал исполняющий обязанности министра культуры региона Юрий Зимняков.

В рамках фестиваля «Перекресток» также состоится старт Сибирской школы кукольника.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске с 14 по 18 апреля впервые за 18 лет пройдут гастроли Московского академического театра сатиры. Зрители смогут увидеть два спектакля: «Лес» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Антона Яковлева и «Горгоны» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро в постановке Наталии Фекленко.

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Сергей Истомин
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