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В Новосибирске впервые за 18 лет пройдут гастроли Театра Сатиры

С 14 по 16 апреля в Новосибирске представят спектакли «Лес» и «Горгоны»

Фото: Московский академический театр сатиры

В Новосибирске с 14 по 18 апреля впервые за 18 лет продуйт гастроли Московского академического театра сатиры. Об этом сообщает ТАСС.

Зрителям представят два спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского в постановке режиссера Антона Яковлева и «Горгоны» по пьесе известного американского драматурга Дона Нигро в постановке Наталии Фекленко.

«Надо сказать, что Новосибирск — город довольно театральный, и он любит и ценит театр разный. В области есть целый ряд театров, которые являются ежегодно номинантами и лауреатами театральных премий. Зритель, конечно, приучен к театру», — рассказал замминистра культуры региона области Григорий Милогулов.

Ранее в апреле в Набережных Челнах прошел ХI Открытый всероссийский детско-юношеский фестиваль-конкурс сценического мастерства «Если бы...». В культурном мероприятии приняли участие дети и молодежь в возрасте от 5 до 19 лет, в роли организатора фестиваля выступила Детская школа театрального искусства.

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Мария Гейн
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