Попавший под санкции миллиардер ушел из руководства производителя вагонов метро
Попавший под санкции Великобритании российский миллиардер Андрей Бокарев ушел из руководящих органов компании «Трансмашхолдинг», производящих вагоны для метрополитенов разных стран, говорится в сообщении на корпоративном сайте.
Бокарев покидает должность президента «Трансмашхолдинга», а также выходит из состава совета директоров. «Изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя АО «Трансмашхолдинг», его дочерними и зависимыми организациями», — говорится в сообщении.
В середине апреля Бокарев попал под персональные санкции Великобритании. Вместе с партнером Искандером Махмудовым он владеет долей в 79,4 процента в компании. Состояние Бокарева оценивается в 1,2 миллиарда долларов.
«Трансмашхолдинг» производит подвижные составы и двигатели для метрополитенов разных городов мира, в том числе Москвы. У компании есть производственные мощности в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине и других странах.
Ранее из руководящих органов своих компаний выходили другие бизнесмены и топ-менеджеры, попавшие под санкции западных стран. Среди них бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов, глава Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко и глава правления «Сибура» Дмитрий Конов.