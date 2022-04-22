Попавший под санкции миллиардер ушел из руководства производителя вагонов метро

Андрей Бокарев ушел с поста главы «Трансмашхолдинга»

Попавший под санкции Великобритании российский миллиардер Андрей Бокарев ушел из руководящих органов компании «Трансмашхолдинг», производящих вагоны для метрополитенов разных стран, говорится в сообщении на корпоративном сайте.

Бокарев покидает должность президента «Трансмашхолдинга», а также выходит из состава совета директоров. «Изменения в составе руководства компании не окажут влияния на соблюдение обязательств, принятых на себя АО «Трансмашхолдинг», его дочерними и зависимыми организациями», — говорится в сообщении.

В середине апреля Бокарев попал под персональные санкции Великобритании. Вместе с партнером Искандером Махмудовым он владеет долей в 79,4 процента в компании. Состояние Бокарева оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

«Трансмашхолдинг» производит подвижные составы и двигатели для метрополитенов разных городов мира, в том числе Москвы. У компании есть производственные мощности в Швейцарии, Венгрии, ЮАР, Египте, Аргентине и других странах.

Ранее из руководящих органов своих компаний выходили другие бизнесмены и топ-менеджеры, попавшие под санкции западных стран. Среди них бывший президент «Лукойла» Вагит Алекперов, глава Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Андрей Мельниченко и глава правления «Сибура» Дмитрий Конов.

