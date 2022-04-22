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В Росавиации прокомментировали возможность самолетов летать без GPS

В Росавиации заявили, что сбои в работе GPS не повлияют на безопасность полетов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Росавиации заявили, что возможные перебои с сигналами глобальной навигационной спутниковой системы (GPS) не повлияют на безопасность полетов. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что GPS является только одним из нескольких источников информации, которые используют для определения точного местонахождения самолета.

Также отмечается, что Росавиация пока не получала сообщений о проблемах в работе GPS. «Системы работают штатно. Отключение или нарушение работы GPS на территории Российской Федерации не окажет влияния на безопасность полетов воздушных судов», — прокомментировали в ведомстве.

22 апреля Федеральное агентство воздушного транспорта посоветовало авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS. Данные рекомендации связаны с участившимися после 24 февраля случаями «глушения» и возможной подмены сигналов GPS.

Подобные явления были замечены в районе Калининградской области, около стран бассейна Балтийского моря, в восточной части Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

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Мария Гейн
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