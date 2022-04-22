Режиссер «Очень странных дел» решил избавиться от пентхауса в Нью-Йорке

Режиссер Шон Леви решил продать пентхаус в Нью-Йорке за 15 миллионов долларов

Американский режиссер Шон Леви захотел избавиться от пентхауса в Нью-Йорке, который он приобрел в декабре 2021 года. Леви решил продать его на 1,5 миллиона дороже, сообщает New York Post.

Режиссер сериала «Очень странные дела», а также трех фильмов «Ночь в музее» и «Дэдпула 3» решил избавиться от пентхауса, оценив его в 15 миллионов долларов (1,2 миллиарда рублей) вместо 13,5 миллиона долларов, которые он потратил на покупку. Выставленные на продажу апартаменты с пятью спальнями и шестью ванными комнатами находятся в старом десятиэтажном здании на улице 11 Beach — его переоборудовали в жилой дом из офиса в 2015 году.

Площадь пентхауса — 506 квадратных метров. Среди его особенностей риелторы выделяют потолочные балки, большие окна и деревянные полы. В апартаментах есть гостиная площадью 74 квадратных метра, медиа-зал и кухня со шкафами из темного дуба. Жителям дома доступны услуги консьержа, а также тренажерный зал, детская игровая комната и терраса на крыше.

Ранее от квартиры в Нью-Йорке решила избавиться актриса Аманда Сейфрид. Недвижимость звезды и ее супруга Томаса Садоски находится в районе Гринвич-Виллидж. Пара попросила за объект 3,25 миллиона долларов.