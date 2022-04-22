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Литва призвала НАТО немедленно начать укреплять оборону Прибалтики

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал НАТО готовиться к укреплению обороны стран Балтии

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО немедленно начать практическую подготовку к укреплению обороны Прибалтики на случай военного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы неоднократно слышали утверждения, что ни один сантиметр нашей территории не останется без защиты НАТО. Однако это заявление должно быть подкреплено реальной подготовкой, которая должна начаться уже сейчас», — заявил Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

Он пояснил, что необходимо увеличить численность военнослужащих и техники НАТО в странах Балтии. «Речь идет о размещении вместо сводного батальона передового базирования бригады с дополнительными средствами бронетехники, противовоздушной обороны, обороны с моря», — заявил Ландсбергис.

21 апреля Сейм Латвии признал геноцидом специальную военную операцию, которую Россия 24 февраля 2022 года начала на территории Украины.

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Алевтина Запольская
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