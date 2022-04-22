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Макрон рассказал о возможности новых переговоров с Путиным

Президент Франции Макрон допустил новые переговоры с Путиным в случае переизбрания

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил проведение новых телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным в случае своего переизбрания на пост главы республики. Об этом он заявил в эфире телеканала France Inter.

«Я совсем не исключаю, что вновь проведу разговор с Владимиром Путиным... Но сначала я поговорю с президентом Зеленским», — рассказал Макрон.

По словам действующего президента Франции, разрыв дипломатических отношений с Москвой недопустим. В качестве одной из причин сохранения контактов Макрон назвал возможность «получить гуманитарный доступ в Мариуполь».

Ранее французский президент предрек Европе последствия в случае полного отказа от российского газа. Он отметил, что страны Европы не увидят последствий санкций против энергоресурсов из России весной и летом 2022 года, так как запасы в газохранилищах пополнены. «Но следующей зимой мы их ощутим, если больше не будет российского газа», — заключил Макрон.

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Дмитрий Сотак
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