Умер греческий режиссер Ровирос Мантулис

Известный греческий кинорежиссер Ровирос Мантулис умер на 93-м году жизни

Умер известный греческий кинорежиссер Ровирос Мантулис. Об этом сообщает местное СМИ Skai со ссылкой на министра греческой культуры и спорта Лину Мендони.

«Режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, обозреватель, Ровирос Мантулис тесно связал свое творчество с новейшей историей Греции либо фильмами, которые он снял в Греции и за границей, либо многогранной деятельностью в изгнании во Франции во времена диктатуры», — заявила Мендони.

Кинематографист скончался из-за осложнений, связанных с коронавирусом на 93-м году жизни. Смерть наступила в четверг, 21 апреля, в одной из больниц Парижа.

Ровирос Мантулис родился 10 июля 1929 года в городе Комотини в Западной Фракии. Во Второй мировой войне он воевал в рядах греческого Сопротивления. Мантулис наиболее известен по таким документальным фильмам, как «Афинский Акрополь», «Люди и Боги», а также по художественным работам «Госпожа мэр», «Руки вверх, Гитлер», «Лицом к лицу».