Членство «МегаФона» в глобальной ассоциации операторов связи восстановлено

«МегаФону» вернули членство в ассоциации операторов связи GSMA

Оператор сотовой связи «МегаФон» восстановлен в качестве члена глобальной ассоциации операторов связи и производителей оборудования (GSMA). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, опубликованные на сайте GSMA.

В «Мегафоне» подтвердили, что получили уведомление от GSMA о восстановлении статуса оператора, как участника международной ассоциации. «Мы поддерживаем это решение и рады, что оно было принято нашими партнерами из GSMA в столь кратчайшие сроки», — заявили в компании.

В конце марта «МегаФон» был исключен из ассоциации операторов связи и производителей оборудования.